التفاصيل الكاملة لحريق باخرة نايل دراجون في الجيزة (فيديو)

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحريق باخرة “نايل دراجون” السياحية بنهر النيل في الجيزة حيث تبين أن ماس كهربائي بجهاز تكييف وراء اندلاع الحريق.

بلاغ

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من ضابط شرطة النجدة باندلاع حريق من أحد البواخر النيلية في شارع النيل السياحي.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في باخرة سياحية في شارع النيل بالقرب من كوبري الجامعة، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الحريق للسيطرة عليه، وبيان ملابسات الواقعة.

10 سيارات إطفاء و6 لانشات

دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ب 10 سيارات الإطفاء من ناحية البر بينما تم الدفع ب 6 لانشات للإطفاء من نهر النيل لتصاعد النيران بسرعة كبيرة حيث كانت المركب مليئة بمواد مساعدة على الاشتعال من الأخشاب والمفروشات والأثاث وتم الاستعانة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى المركب وإطفاء النيران من مسافة قريبة.

وبدأت لانشات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق خاصة بعدما هرع كل من كان على متن المركب من روادها او العاملين بها خارجها فور اشتعال النيران ولم يتعرض اي منهم لإصابات أو تحدث خسائر في الأرواح.

عمليات الإخماد والمعاينة

استمرت عمليات محاصرة النيران ومحاولات إطفائها، قرابة ساعتين ونصف، حتى نجحت قوات الحماية المدنية من البر ونهر النيل في إخماد النيران تماما وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن الباخرة مكونة من 3 طوابق والحريق اندلع في سطح الباخرة السياحية وأمتد للطابق الثالث بها حيث اشتعلت النيران بالسطح والتهمته بشكل كامل ثم امتدت الى المطبخ بالطابق الثالث وطالبت ثلث المركب بطوابقه الثلاث.

ماس كهربائي

وأضافت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وراء اشتعال الحريق ولم يمتد إلى بواخر مجاورة حيث لم تكن أي منها ملاصق بالشكل الذي يسمح بامتداد النيران إليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.