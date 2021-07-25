في كافة مقارها.. «الجوازات» تواصل تقديم التسهيلات لكبار السن والحالات الإنسانية

تواصل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية وكبار السن من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

- تيسير الإجراءات على المواطنين لاستخراج الأوراق الثبوتية

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام لاستخراج الأوراق الثبوتية، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

- اهتمام بالغ بالحالات الإنسانية

وتولي وزارة الداخلية اهتمام بالغ بالحالات الإنسانية واستغاثات المواطنين كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الظروف الخاصة، للتيسير عليهم وقضاء حوائجهم بالسرعة المطلوبة، وتستقبل وزارة الداخلية استغاثات المواطنين عبر شرطة النجدة وتقوم بالتحرك الفوري لتلبية تلك الاستغاثات والتدخل لإنقاذ الحالات الحرجة ، يأتي ذلك في إطار اعلاء وزارة الداخلية لحقوق الإنسان وتحسن التعامل مع المواطنين.