شقيقتان تفتتحان أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف (فيديو)

افتتحت شقيقتان بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف، أول كافيه خاص بالفتيات والسيدات داخل المحافظة في ظاهرة جديدة للحفاظ على خصوصيتهن، بعيدًا عن مُضايقات الشباب وللحصول على الراحة اللازمة لهنَّ، فالجميع فتيات ممن يعملن داخل الكافيه ليثبتن نجاح المرأة في مجالات عديدة.

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

"الدستور" زارت أول كافيه لتتعرف على فكرة الشقيقتان في افتتاحه، فعندما تخطو بقدميك داخل الكافيه تجد لافتات مكتوب عليها "ممنوع دخول الشباب"، فالكافيه للبنات والسيدات فقط، بالإضافة إلى لافتة "ممنوع التدخين وتناول الشيشة" حفاظاً على التقاليد والعادات، فجميع الخدمات التي يتم تقديمها داخل الكافيه للمترددات عليه من الفتيات.

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

حنان رضا مصطفى صاحبة الـ 34 عاماً، وشقيقتها "نرمين" صاحبة الـ 25 عاماً والحاصلتين على بكالوريوس خدمة اجتماعية، قررا افتتاح الكافيه بعدما جاءت الفكرة للشقيقة الكبرى "حنان" والتي لاقت قبولاً كبيرا من الفتيات والسيدات ورحبوا بافتتاحه.

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

وتقول "حنان" لـ "الدستور" إن الفكرة جاءت لها، بسبب عدم وجود أى كافيهات للبنات أو السيدات داخل مركز سمسطا بل في المحافظة بأكملها، وعند خروج الفتيات والسيدات، لا نشعر بالراحة التامة فور دخولنا للكافيهات الأخرى نظرا لوجود الشباب والرجال، والتعرض للمضايقات، مشيرة إلى أن الفكرة جاءت لها لتغير نظرة المجتمع من أن تكون الكافيهات أساسها للرجال إلى وجود كافيهات للفتيات والسيدات أيضاً ومن أجل أن يشعرن بالراحة دون أى مضايقات.

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

وأوضحت صاحبة الكافيه أن كل من يعملن في الكافيه فتيات من أجل راحة المترددات أيضاً، لافتة أنها عندما عرضت فكرتها على الأصدقاء والأصحاب رحبوا بها، ولاقت دعمًا كبيرا، مؤكدة أنها منذ اللحظة الأولى للافتتاح رفضت تواجد الشيشة والتدخين داخل المكان حفاظاً على العادات والتقاليد والالتزام بها وحتى يكون المكان في أبهى صورة للمترددات عليه.

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف

أول كافيه للسيدات فقط في بنى سويف