للمصريين بالخارج.. كيف تحصل على مستحقاتك التأمينية؟

يبحث الكثير من المهاجرين والمقيمين بالخارج حول كيفية الحصول على المستحقات التأمينية، من العاملين بالقطاع الخاص أو العام، ولذلك ترصد «الدستور» الإجراءات الخاصة لحصول المواطن المصري على مستحقاته التأمينية وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

إرشادات الطلب

يقدم هذا الطلب من المصرى الذى سبق له الهجرة وأن إجراءات هجرته مازالت سارية، والذى كان يعمل بالقطاع العام أو الخاص وله مستحقات تأمينية.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب

لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة

صورة من الاستمارة (6) تأمينات معتمدة من جهة العمل طبق الأصل أو برنت من التأمينات الاجتماعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية (للعاملين بالقطاع الخاص)، صورة من إخلاء الطرف أو الاستقالة للعاملين بالقطاع العام

بطاقة الرقم القومي السارية

جواز السفر المصري الساري

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

خلال 72 ساعة

الإيصال الدال على استلام الأوراق

بدون إيصال

الرسوم المقررة للطلب

الدمغات المقررة

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيهات