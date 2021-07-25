العراق تحذر من تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

حذرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، من تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية لم تبلغ العراق بضرورة تلقي الجرعة الثالثة لتلك اللقاحات.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" - "إنه للحد من انتشار الوباء وتقليل معدلات الوفيات، يجب عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوصول إلى المناعة المجتمعية"، محذرا أنه في حال لم يتلق الشخص الجرعات في وقتها فإنه لن يكون محصنا من الإصابة.

وأوضح أن "لقاح فايزر وبحسب تعليمات الشركة المصنعة، تكون مدة تطعيمه من ثلاثة إلى ستة أسابيع، وأن يتم تلقي اللقاح خلال مدة محددة، من 21 إلى 42 يوما، ولا يمكن ضمان فاعلية اللقاح بعدها".. مشيرا إلى أن المدة تشمل أيضا لقاح "أسترازينيكا" الذي تم تحديد جرعته الثانية من 8 إلى 12 أسبوعا واللقاح الصيني حدد من 3 إلى 4 أسابيع.

ودعا الحلفي إلى مقاضاة الجهة الصحية التي وقعت في خطأ إعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الأولى والثانية، مشددا على ضرورة أن يقدم من تصادفه مثل هذه الحالة شكوى ضد المركز أو المستوصف الذي تلقى منه التطعيم.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.