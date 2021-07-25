فتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا في نظم معلومات الأعمال بـ«حلوان»

أعلنت كلية التجارة وادارة الاعمال جامعة حلوان، عن فتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وذلك للمراحل الثلاث ( دبلوم، ماجستير، دكتوراه).

وتميزت كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة بالسبق في إنشاء برنامج نظم معلومات الأعمال وتقديمه للطلاب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومن خلال الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة.

وأكد الدكتور ماجد نجم على تميز برامج جامعة حلوان المتخصصة والفريدة وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل الطلاب للدخول للمنافسة من خلال خطة أكاديمية ومناهج دراسية على أعلى مستوى.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن هذه البرامج تناسب احتياجات الدارسين من تعليم متميز ومتفرد لمن أراد تطوير ذاته ومهاراته وفقا للتطورات الحديثة والمتسارعة في كافة مجالات العمل.

وأضافت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة أنه تم إنشاء البرنامج بحيث يتطلع للمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال في ضوء معايير الجودة المتبعة، حيث يعمل البرنامج على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات اللازمة لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال.

ويتميز البرنامج بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويحصل الدارس على درجة الدبلوم بعد اجتياز ٣٠ ساعة معتمدة، ويحصل على درجة الماجستير بعد اجتياز ٤٨ ساعة معتمدة، ويحصل الدارس على درجة دكتوراه الفلسفة بعد إكمال ٦٠ ساعة معتمدة.

ويقوم بالتدريس نخبة من المتخصصين من كلية التجارة وإدارة الأعمال علاوة على نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى من الجامعة وكذلك من الجامعات الأخرى، الذين شغلوا مناصب أخرى متعددة، و يمتلكون العديد من الخبرات الأكاديمية المتعددة، فضلا عن الدراية الكاملة بكل ما هوا جديد في نظم معلومات الأعمال.

جدير بالذكر أن النظام المتبع في الدراسة هو الساعات المعتمدة حيث يتم الدراسة في العام الجامعي من خلال فصلين دراسيين ومدة الفصل الدراسي من ١٥ : ١٧ أسبوعا بما في ذلك فترة الامتحانات، ويجوز عقد فصل دراسي صيفي بعد استيفاء شروط خاصة وقواعد إدارية منظمة لذلك بعد موافقة مجلس الكلية.

وتكون الدراسة في البرنامج باللغة الانجليزية وذلك بمقر البرنامج بالزمالك، ويمنح الدارس درجات الدبلوم في نظم معلومات الأعمال، الماجستير في نظم معلومات الأعمال، دكتوراه الفلسفة في نظم معلومات الأعمال.

وهناك عدد من الأوراق المطلوبة من المتقدمين للالتحاق وهي أصل شهادة البكالوريوس وصورتين منها، أصل شهادة المعادلة وصورتين منها ( لمن ليس خريج جامعة حكومية)، اصل شهادة ميلاد رقم قومي وصورتين منها، وأصل شهادة الموقف من التجنيد وصورتين منها، وصورتين للبطاقة الشخصية، ١٠ صور شخصية.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الدخول على الصفحة والحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات عن البرنامج:

https://www.facebook.com/PBIS.Helwan.Univeristy.Official/