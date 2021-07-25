الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة» تحصّل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً أي ما يوازي 96 ألفاً و 842 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات عامل مصري لدى صاحب العمل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة المشارف العربية بجده للحصول على مستحقات المواطن المصري البالغة 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً، ونجح في الحصول عليها وبلغت ما يوازي 96 ألفاً و842 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.

وكان مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أعلن عن تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس 2021.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن هذا التمديد جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدره وزير المالية ، وبدأت المديرية العامة للجوازات في تنفيذه في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

ولفت الملحق العمالي بالرياض، إلى أن الجوازات أشارت إلى أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ   23 / 1 / 1443 هجرية الموافق 31 / 8 / 2021 ميلادية.

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