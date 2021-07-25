الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمي»: زيارتي لواشنطن لترسيخ العلاقات على أسس الاحترام المتبادل

الكاظمي
الكاظمي

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية تأتي في إطار جهود ترسيخ العلاقات الوثيقة مع واشنطن مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف الكاظمي، في بيان قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية ، أن الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية.

ويتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر.. شهد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، أمس، مراسم توقيع اتفاق بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى لبنان.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن مراسم توقيع الاتفاق بين العراق ولبنان، تضمنت بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفت البيان، إلى أنه وقع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية على عبد الأمير علاوي، فيما وقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، فيما وقع العقد عن الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، ووقع عن الجانب اللبناني مدير عام النفط اللبناني اورو فغالي.

يذكر أن أسعار الوقود في لبنان ارتفعت أمس الجمعة،  للمرة الخامس خلال أقل من شهر، حيث بلغ سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 95 أوكتان 75900 ليرة بمقدار زيادة بلغ 2600 ليرة ، فيما ارتفع سعر بنزين 98 أوكتان ليصل إلى 78100 ليرة للصفيحة بزيادة قدرها 2700 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت بمقدار 1700 ليرة ليصل سعره إلى 58200 ليرة، فيما زاد سعر قارورة الغاز بمقدار 2200 ليرة ليصل إلى 53700 ليرة.

بغداد رئيس وزراء العراق أمريكا العراق مصطفي الكاظمي الولايات المتحدة الامريكية

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