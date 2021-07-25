عبد الرحمن وائل يودع منافسات التايكوندو في الأولمبياد من دور الثمانية

ودع عبدالرحمن وائل لاعب منتخب مصر منافسات التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الخسارة من لاعب البوسنة والهرسك نيدزاد بوسيك بنتيجة 8-7 في منافسات وزن 68 كجم.

وكان عبدالرحمن وائل قد تأهل لدور الثمانية لمنافسات وزن 68 كجم في بعد التغلب على اللاعب الإسباني باولو بيريز بنتيجة 22-20 .

وهنأ رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي اليوم الأحد، لاعب الجودو الياباني تاكاتو ناوهيسا على فوزه بالميدالية الذهبية لوزن 60 كيلوجراما للرجال في أولمبياد طوكيو، وذلك في اتصال هاتفي جرى معه.

وقال سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) - إن الإنجاز الذي حققه تاكاتو أعطى آمالا وأحلاما للعديد من الأطفال والشباب، مضيفا أنه شاهده في نصف النهائي والنهائي وتابع مثابرته وتصميمه على الفوز.

يشار إلى أن تاكاتو قد تغلب على التايواني يانج يونج وي في النهائي، ليعزز قوة اليابان في هذه الرياضة التي نشأت بالبلاد.

افتتاح الألعاب الأولمبية

وافتتح الإمبراطور الياباني ناروهيتو، رسميا الألعاب قبل إيقاد المرجل إيذانا بانطلاق الحدث الرياضي العالمي الذي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

وتشهد الألعاب مشاركة 206 بعثات (205 بلدان وفريق اللاجئين)، وكما جرت العادة في حفل الافتتاح، دخلت بعثة اليونان حيث مهد الألعاب الأولمبية أولا، وتلاها فريق اللاجئين على أنغام موسيقى ألعاب فيديو شهيرة في اليابان، ثم تواصل دخول الوفود وفقا للأبجدية اليابانية في سابقة.

أما آخر ثلاث بعثات فكانت الولايات المتحدة مضيفة نسخة العام 2028، وفرنسا التي تستقبل الأولمبياد في باريس في 2024، وأخيرا البعثة اليابانية البلد المضيف.

واحتشد المئات من اليابانيين خارج الملعب لمشاهدة الألعاب النارية والاستماع إلى الأصوات الصادرة من الداخل، في حين واجههم في المقابل عشرات الأشخاص المعارضين الذين طالبوا "بإلغاء الأولمبياد" واستخدام الأموال لمساعدة القطاع الصحي ووصل صداهم إلى داخل أسوار الملعب.