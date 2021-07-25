أسامة السعيد ويوسف حلمي يودعان مسابقة «10 أمتار بندقية» بمنافسات الرماية في الأولمبياد

ودع الثنائي المصري أسامة السعيد ويوسف حلمي، منافسات الرماية بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأقيمت صباح اليوم الأحد تصفيات الرماية لمسابقة (10 أمتار بندقية)، وشارك بها الثنائي المصري، ولكنهما ودعا المسابقة بعدما احتلا المركزين الـ 42 والـ 45 على الترتيب.



وهنأ رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي اليوم الأحد، لاعب الجودو الياباني تاكاتو ناوهيسا على فوزه بالميدالية الذهبية لوزن 60 كيلوجراما للرجال في أولمبياد طوكيو، وذلك في اتصال هاتفي جرى معه.

وقال سوجا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.)، إن الإنجاز الذي حققه تاكاتو أعطى آمالا وأحلاما للعديد من الأطفال والشباب، مضيفا أنه شاهده في نصف النهائي والنهائي وتابع مثابرته وتصميمه على الفوز.

يشار إلى أن تاكاتو قد تغلب على التايواني يانج يونج وي في النهائي، ليعزز قوة اليابان في هذه الرياضة التي نشأت بالبلاد.

افتتاح الألعاب الأولمبية

وافتتح الإمبراطور الياباني ناروهيتو، رسميا الألعاب قبل إيقاد المرجل إيذانا بانطلاق الحدث الرياضي العالمي الذي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

وتشهد الألعاب مشاركة 206 بعثات (205 بلدان وفريق اللاجئين)، وكما جرت العادة في حفل الافتتاح، دخلت بعثة اليونان حيث مهد الألعاب الأولمبية أولا، وتلاها فريق اللاجئين على أنغام موسيقى ألعاب فيديو شهيرة في اليابان، ثم تواصل دخول الوفود وفقا للأبجدية اليابانية في سابقة.

أما آخر ثلاث بعثات فكانت الولايات المتحدة مضيفة نسخة العام 2028، وفرنسا التي تستقبل الأولمبياد في باريس في 2024، وأخيرا البعثة اليابانية البلد المضيف.

واحتشد المئات من اليابانيين خارج الملعب لمشاهدة الألعاب النارية والاستماع إلى الأصوات الصادرة من الداخل، في حين واجههم في المقابل عشرات الأشخاص المعارضين الذين طالبوا "بإلغاء الأولمبياد" واستخدام الأموال لمساعدة القطاع الصحي ووصل صداهم إلى داخل أسوار الملعب.