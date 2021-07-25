توقعات بارتفاع أسعار الذهب بداية من الغد

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسواق الذهب العالمية، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق رواجًا بداية من غدٍ الإثنين مع عودة البورصة مرة أخرى.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك توقعات بارتفاع تدريجي لأسعار الذهب بداية من الغد تزامنا مع عودة الطلب، في ظل مخاوف المستثمرين من انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا.

مبيعات الذهب المحلية شهدت رواج

وأشار إلى أن مبيعات الذهب خلال الأسبوع الماضي، شهدت حالة من الرواج محليًا؛ لوجود العديد من حفلات الخطوبة والأفراح.

وينتظر الذهب والعملات نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي المرتقب هذا الأسبوع، حيث شهدت الأسواق تحركات للدولار والعملات وتذبذب في الذهب مع ترقب هذا الاجتماع.



كما أن الدولار الأمريكي حقق مكاسب للأسبوع الثاني بختام جلسات الأسبوع بعد تقلب لأيام قليلة عندما تحركت العملات مع تحول في الإقبال على المخاطرة، فيما ينتقل اهتمام السوق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع المقبل.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قليلا خلال جلسة الجمعة 23 يوليو 2021 إلى 92.873، وفي الأسبوع، ارتفع المؤشر 0.1 % بعد أن زاد 0.6 بالمئة على الترتيب.



وظلت شهية المستثمرون مرتفعة نحو المخاطرة ، فيما صعدت الأسهم الأميركية، وشهدت أدوات الخزانة عمليات بيع، وحققت معظم العملات المرتبطة بالسلع الأولية مكاسب، وفي مقابل هذه التطورات تراجع سعر الذهب في البورصات ليغلق عند 1802 دولار في حين كان مؤشر الذهب يقترب من 1810 دولار في بعض جلسات التداول هذا الأسبوع.



ومنذ بداية يوليو 2021، ربح الدولار 0.6 بالمئة بعد أن ارتفع 2.8 بالمئة في يونيوومنذ بداية الشهر الجاري، فقدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 18 نقطة أساس، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في الأسواق بسبب توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا بسبب إقبال المستثمرين علي الذهب باعتباره ملاذ امن للاستثمار.