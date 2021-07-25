بعد تسريب محتوياته.. ترامب يسخر من اختراق جهاز نجل بايدن

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من النظرية القائلة بأن الاستخبارات الروسية اخترقت جهاز كمبيوتر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وعلق ترامب، أن نجل بايدن قال إنها روسيا "ألم تلاحظوا إنها ليست الصين بأي حال من الأحوال، لأنهم أصبحوا أثرياء من الصين، وليس من روسيا، يقولون دائما روسيا، وهذا فعلته مرة أخرى روسيا، هذا أمر مقزز".

يذكر أنه تم تسريب محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن إلى الصحافة بعد أن تركه في أحد المراكز لإصلاحه، وكان يحتوي على صور هانتر بايدن مع مومسات، وكذلك معلومات مهمة أخرى.

وزعمت تقارير صحفية في وقت لاحق بأن روسيا قد تكون وراء تسريب هذه المعلومات، لكن لم يتم تقديم دليل.

واتهم خصوم سياسيون الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"التواطؤ مع روسيا"، لكن المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يجد أي دليل على ذلك بعد تحقيق استمر عامين.

كما انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إجراء إدارة خلفه، جو بايدن، مفاوضات مع منظمة "أوبك" وروسيا حول النفط، معتبرا أن الولايات المتحدة بذلك فقدت استقلالها في مجال الطاقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية قال ترامب، في كلمة ألقاها السبت في مدينة فينيكس بولاية أريزونا: "كنا مستقلين في مجال الطاقة قبل شهرين فقط، والآن لسنا مستقلين من حيث الطاقة".

وتابع: "هم يجرون حاليا مفاوضات مع أوبك وروسيا وذلك في الوقت الذي نمتلك فيه نفطا لدرجة لا نعرف ماذا نفعل معه".

ووجه ترامب مرارا اتهامات إلى سياسة إدارة بايدن في مجال الطاقة خاصة بسبب فرضها في يناير حظرا على استئجار أراض فدرالية لاستكشاف حقول النفط والغاز فيها، لكن واشنطن أجبرت على إلغاء هذا الإجراء في يونيو بموجب قرار قضائي نتج عن قضية رفعها الجمهوريون.