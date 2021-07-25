حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية الأحد 25 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج المائية ليوم الأحد 25 ىيوليو 2021 على النحو التالي:

برج السرطان:

مهنياً: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

عاطفياً: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيداً، لأنك قد تكتشف يوماً ما أنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصاً على مصلحتك

صحيا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.

ومن مشاهير البرج: غادة عبد الرازق.

برج العقرب:

مهنياً: يومدقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقاً لبعضهم الآخر، أو تراجعاً عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء

عاطفياً: تصرفاتك الطائشه قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية

صحياً: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة

ومن مشاهير البرج: هند صبري.

برج الحوت:

مهنياً: قد تستفزك تاثيرات القمر المكتمل من برج الدلو وتشعر ببعض الانفعالات لكنك لن تتأثر سلبًا إذا كنت على اطلاع ومعرفة بالعمل المطلوب

عاطفياً: يوم مهم للعلاقات المميزة، قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جداً

صحياً: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة، فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسياً

ومن مشاهير البرج: ريهانا.





صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.



