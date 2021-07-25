إنشاء 16 مركزا صحيا إقليميا إضافيا فى 2021 بالصين

ذكر مسؤول بلجنة الصحة الوطنية، أن الصين ستبدأ في إنشاء 16 مركزا صحيا إقليميا أخرى في عام 2021 لتوفر للجمهور وصولا أسهل إلى الخدمات الطبية عالية الجودة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال لي بين نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر حول إصلاح النظام الطبي والرعاية الصحية عقد في خفي بمقاطعة آنهوى شرقي الصين، إنه بالإضافة إلى ذلك، ستدفع البلاد قدما في إنشاء مراكز طبية وطنية ومراكز أبحاث وطنية للطب السريري.

وتتماشى هذه الجهود مع متطلبات مجلس الدولة لتحقيق التوازن في توزيع الموارد الطبية وتحسين نظام التشخيص والعلاج المتدرج، والتي تم ذكرها في وثيقة صدرت في مايو.

وقال شيوي شو تشيانغ، مسؤول آخر باللجنة، إن المهمة الرئيسية للإصلاح في فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) تتمثل في ضمان حصول المرضى على الخدمات الطبية المناسبة دون مغادرة مناطقهم المحلية على مستوى المقاطعات، وأن العلاج للأمراض البسيطة يمكن توفيره بالقرب من منازلهم.

وسابقا، أنشأت الصين بالفعل مراكز صحية إقليمية في ثماني مقاطعات، وأضاف شيوي: "العام المقبل، ستغطي المراكز الصحية الإقليمية في الصين بشكل أساسي جميع المناطق على مستوى المقاطعات".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.