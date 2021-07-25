تقرير: الإنفلونزا الروسية التى ضربت العالم فى 1890 كانت كورونا

قال الصحفي"بين سبنسر" المتخصص بأخبار الطب والعلوم في مقال له في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: أن فيروس الانفلونزا الروسية الذي ضرب العالم في عام 1890 والذي أسفر عن اغلاق البرلمان والمؤسسات التعليمية في بريطانيا، حيث مقبرة نورود في جنوب لندن تستقبل 200 جنازة كمعدل كل يوم، كما قتل أكثر من مليون انسان من سكانه، بينهم 125 ألفا في المملكة المتحدة وحدها، ربما كان فيروس الكورونا وليس الانفلونزا الروسية.

وأضاف أن الشبه بين أعراض كلا من الانفلونزا الروسية والكورونا متشابه الى حد كبير، حيث كانت السعال الجاف والحمى المفاجئة وفقدان حاسة الشم بالنسبة لمعظم المرضى.

ويقول التقرير المستند لمتخصصين بالفيروسات، إن كثيرا من العلماء يعتقدون بأن تفشي وباء 1890 لم يكن بسبب الإنفلونزا على الإطلاق، بل بسبب "كورونا" ظهر ذلك العام في الأبقار، وانتقل منها إلى البشر "تماما كما انتقل Covid-19 بالطريقة نفسها، ولكن من الخفافيش".

ومن ضمن من تحدثوا في التقرير البروفسور بول هانتر أستاذ حماية الصحة العامة في جامعة فيبانجلترا: حيث قال : أن "كورونا" سيتبع مسارا مشابها لتلك الجائحة ويتحول في النهاية الى وباء، بحيث يصبح موسميا ينتشر كل شتاء، لكنه لا يسبب أذى كبير "وسيبقى هنا لمدى طويل.. سيصيب أحفاد أحفادنا، لكنه لن يكون لهم مشكلة خطيرة " مضيفا أن العملية جارية حاليا بالفعل “بسبب اللقاحات التي غيّرت الأعراض، بحيث لم تعد تشبه أعراض كورونا العام الماضي (وأصبحت) تبدو أكثر شبها بنزلات البرد”.

كما قال الدكتور جوليان تانج من جامعة ليسستر في بريطانيا :أن "كورونا" يحتاج من 3 إلى 5 سنوات ليستوطن بالكامل في المملكة المتحدة (أو بكل دولة لقحت معظم مواطنيها) لكنه أكد بأننا "لن نكون آمنين خلال السنوات الخمس إلى العشر التي يستغرقها تطعيم كل سكان العالم" .

وقال العالم البريطاني ديفيد ماثيوزمن جامعة بريستول:إن الأمر قد يستغرق سنوات عدة ليستوطن ألفيروس "لكن يمكنني القول إنه بمجرد انتهاء هذه الموجة (الحالية من عدائية كورونا) فمن المحتمل أن يكون هذا هو أسوأ ما في الأمر" شارحا أن العالم لن يمر بسبب كورونا بأسوا ما مر به منه حتى الآن.