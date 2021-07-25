باحثون صينيون يطورون طريقة جديدة لإنتاج البروبيلين

طور باحثون صينيون طريقة جديدة لنخل البروبيلين من البروبان، والتي تعد واعدة لتحسين كفاءة إنتاج البروبيلين.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا” الصينية ، مع إنتاج سنوي يزيد عن 100 مليون طن، يعتبر البروبيلين مادة خام كيميائية عضوية أساسية، ويعد أحد أعلى الإنتاجيات في العالم. إلا أن التكنولوجيا الصناعية التقليدية لنخل البروبيلين من البروبان ترفع عادةً من تكلفة الاستثمار في المعدات والاستهلاك الضخم للطاقة.

وطور الباحثون في جامعة جينان طريقة جديدة باستخدام الغربلة الجزيئية الديناميكية ذات المصفوفة المتعامدة، والتي توفر الطاقة وستحسن بشكل كبير من كفاءة الإنتاج.

وقال لي دان من جامعة جينان، أحد الباحثين، إن الدراسة ستستخدم على نطاق واسع في صناعة البتروكيماويات والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

و على صعيد آخر ، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة نزولا من 35 إصابة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن خمسا من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 13 إصابة قبل يوم.



وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 20 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.