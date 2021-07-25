الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أمريكا تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا والعودة إلى ارتداء الكمامات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت قناة "CNN" بأن الإدارة الأمريكية تبحث الإجراءات الهادفة إلى مواجهة فيروس كورونا، بما فيها إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لعدد من فئات المجتمع، وتشديد المطالب بارتداء الكمامات.

 

ونقلت القناة عن مصادرها أن الإدارة الأمريكية تناقش هذه الخطوات على خلفية ازدياد عدد الإصابات وعدم رغبة بعض الأمريكيين في تلقي اللقاح.

 

وأضافت أن السلطات الأمريكية "تبحث بشكل نشيط مسألة توفير جرعة إضافية من اللقاح للسكان المعرضين للخطر"، مشيرة إلى أن احتمال حاجتهم إلى جرعة معززة من اللقاح آخذ في الازدياد، غير أن الهيئات المناسبة لم توافق على هذه الإجراءات حتى الآن.

 

و أفادت القناة أيضا بأن إدارة البيت الأبيض "تناقش أيضا العودة إلى التوصيات بارتداء الكمامات".

 

أشارت المصادر إلى أن هذا القرار قد يصبح غير مريح سياسيا بالنسبة للإدارة، إذ تم في الولايات المتحدة سابقا "إلغاء رسمي" للعديد من المتطلبات في هذا المجال.

 

و تدل المعلومات المتوفرة لدى القناة على أن المراكز الفدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس في الوقت الراهن ضرورة ارتداء الكمامات.

 

و أشارت إلى أنه تجري أثناء هذه المناقشات "ممارسة الضغط على بايدن لكي يؤيد التطعيم الإلزامي لشرائح معينة من المواطنين".

 

و أكدت القناة أن السلطات الأمريكية تحاول أن تقرر حاليا فيما إذا كان من الضروري دعم الشركات التي تلزم عمالها بالتطعيم أو تخلق صعوبات لمن لا يرغب في تلقي اللقاح.

 

و تدل معلومات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على أنه تم في الولايات المتحدة حتى الآن تسجيل 34,4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 610 آلاف شخص. ومن حيث المؤشرين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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