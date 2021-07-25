إعلام إسرائيلى: ماكرون يطالب بينيت بتوضيحات حول برنامج التجسس «بيجاسوس»

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتقديم توضيحات حول برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي طورته مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا ببينيت الماضي، مطالبا إياه بتوضيحات، بعد أن كشفت منظمة "فوربيدن ستوريز" يوم الثلاثاء، عن تعرض "محتمل" لهواتف ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج "بيجاسوس".

وأشارت إلى أن "ماكرون أعرب عن استيائه في محادثته مع بينيت وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد".

وأضافت أن "بينيت بعث رسالة إلى ماكرون مفادها بأن الحادث وقع حتى قبل توليه منصبه، وبأنه وعد بالتحقيق في الحادث على أعلى المستويات باستخلاص النتائج المطلوبة قريبا".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "الفرنسيين يريدون معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد فتحت تحقيقا ضد مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، وما إذا كانت إسرائيل تنوي تكثيف الرقابة على تصدير البرامج السيبرانية الهجومية".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن فرنسا مهتمة بمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراء ضد الشركة إذا تبين أنها تجاوزت تصريح التصدير".

وكشف مسؤول في ​الرئاسة الفرنسية​​، أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ غير هاتفه ورقمه، في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج "بيجاسوس" للتجسس.

ووفقا للمسؤول، فإنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل، إلا أن الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية، وفقا لوكالة رويترز .

و حضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد تقارير عن استخدام العديد من الحكومات برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس على ناشطين وصحفيين وغيرهم.

ولدى سؤالها عن التقارير المرتبطة باستخدام برنامج "بيجاسوس" على نطاق واسع، قالت ميركل إنه "من المهم ألا تقع البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة في الأيدي الخطأ".