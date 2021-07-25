البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بردع ميليشيا الحوثى الإرهابية

استنكر البرلمان العربي، اليوم، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

وطالب البرلمان العربي، في بيان له، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومن يمولها ويدعمها وعلى رأسهم إيران، مشددا على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد.

كما أكد دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وكان التحالف العربي، قد أعلن مساء أمس السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق من اليوم عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) على صفحتها بموقع "تويتر" إن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعًا عن أمن المملكة.

جدير بالذكر ان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية كانت قد نجحت في صد هجمات شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية الشهر الماضي، حيث اسقطت صاروخا بالستيا استهدف المنطقة الجنوبية بالمملكة.