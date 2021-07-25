وزيرة التضامن: الرئيس مهتم بالحفاظ على التراث والثقافة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على التراث والثقافة.



وقالت الوزيرة - في مداخلة مع برنامج (المواجهة)، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية (إكستر نيوز) الإخبارية - إن معرض (ديارنا) سيجرى افتتاحه خلال ساعات في منطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وهو فرصة للعارضين والمنتجين لترويج منتجاتهم، و"نتوقع إقبالا كبيرا على المعرض".



وأضافت "أن معرض (ديارنا) يدعم صغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية".



وأوضحت أن المعرض يضم 250 عارضا على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 10 أيام، وتضم 80 عارضا، وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، والتي تضم المنسوجات والمفروشات والأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.



وتحرص وزارة التضامن على إقامة المعرض - بشكل دوري - بالتعاون مع المحافظين على مستوى الجمهورية؛ لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج (فرصة) للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

ومن جانبه، أكد عادل البيكساوي مستشار الوزيرة للتسويق و المعارض في وقت سابق ، أن الوزارة حريصة على مصالح التعاونيات الإنتاجية، والورش الصغيرة، والوحدات الانتاجية، والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات غير المالية والخدمات المالية للمساهمة تباعاً في تحريك الاقتصاد المحلي مما سيؤثر تدريجيًا وإيجابيا في تحريك الاقتصادي القومي.

ويستمر المعرض حتى يوم 24 أغسطس المقبل وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر المصري، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 6 مساء حتى 4 فجرا.