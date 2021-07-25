ترامب: أمريكا فقدت استقلالها فى مجال الطاقة

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إجراء إدارة خلفه، جو بايدن، مفاوضات مع منظمة "أوبك" وروسيا حول النفط، معتبرا أن الولايات المتحدة بذلك فقدت استقلالها في مجال الطاقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية قال ترامب، في كلمة ألقاها السبت في مدينة فينيكس بولاية أريزونا: "كنا مستقلين في مجال الطاقة قبل شهرين فقط، والآن لسنا مستقلين من حيث الطاقة".

وتابع: "هم يجرون حاليا مفاوضات مع أوبك وروسيا وذلك في الوقت الذي نمتلك فيه نفطا لدرجة لا نعرف ماذا نفعل معه".

ووجه ترامب مرارا اتهامات إلى سياسة إدارة بايدن في مجال الطاقة خاصة بسبب فرضها في يناير حظرا على استئجار أراض فدرالية لاستكشاف حقول النفط والغاز فيها، لكن واشنطن أجبرت على إلغاء هذا الإجراء في يونيو بموجب قرار قضائي نتج عن قضية رفعها الجمهوريون.

وعلى صعيد آخر، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس أركان الجيش الذي عينه بنفسه - في فترة توليه حكم البيت الأبيض- وذلك بعد مزاعم وردت في كتاب جديد بأن قادة عسكريين كبارا كانوا يشعرون بقلق بالغ من احتمال وقوع انقلاب بعد انتخابات نوفمبر، وبأنهم ناقشوا خطة للاستقالة الجماعية.

ووفقا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، من كتاب "يمكنني إصلاح الأمر وحدي" الذي كتبه صحفيان في صحيفة واشنطن بوست، ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقادة عسكريون كبار آخرون الاستقالة في حال تلقيهم أوامر تعتبر غير قانونية أو خطيرة.

وقال ترامب في بيان "لم أهدد أو أتحدث أبدا مع أي شخص عن انقلاب لحكومتنا لو أني كنت بصدد القيام بانقلاب، فالجنرال مارك ميلي من أواخر من كنت سأرغب في فعل ذلك معه".

ووفقا للشبكة الأمريكية، اعترف مسؤولون أمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بمخاوفهم من أن يحاول ترامب جذب الجيش لسحق المعارضة، وتصاعدت المخاوف من احتمال إساءة استخدامه قانون العصيان.

ولم تتردد من قبل أي أحاديث عن استقالة مزمعة ومنظمة من قبل أعضاء هيئة الأركان المشتركة.