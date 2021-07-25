«الدفاع الصاروخى الأمريكى»: اعترضنا هدفا من أصل هدفين فى تدريب فوق المحيط

قالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية إن الولايات المتحدة اعترضت هدفا من أصل هدفين في اختبار للدفاع الصاروخي فوق المحيط إلى الشمال الغربي من هاواي.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي، إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الهدف الثاني قد تم تدميره.

وتمثل اختبارات الدفاع الصاروخي فرصة لتطوير التكنولوجيا لكنها فرصة أيضا لإظهار قوة الدفاعات الأمريكية على الساحة العالمية.

وتتمثل المهمة المعلنة لوكالة الدفاع الصاروخي في تطوير نظام متعدد الطبقات يمكن استخدامه لحماية الولايات المتحدة وقوات جيشها وكذلك حلفائها.

واستهدف اختبار يوم السبت اعتراض هدفين لصواريخ باليستية قصيرة المدى بصاروخين آخرين تم إطلاقهما من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

وقالت الوكالة إن "الاختبار كان المهمة الأكثر تعقيدا التي أجرتها حتى الآن".

وعلى صعيد آخر، تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية بشراكة قوية مع أفغانستان ومراقبة التطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة عن كثب وسط انسحاب القوات الدولية.

وجاء ذلك، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا حول أفغانستان وجهود السلام.

وأفاد البيان المشترك بأن الممثلين والمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والنرويج والمملكة المتحدة اجتمعوا في روما يوم 22 يوليو الجاري لمناقشة الوضع في أفغانستان وتطورات السلام في أفغانستان بعد الجولة الأخيرة من المحادثات رفيعة المستوى بين أطراف النزاع يومي 17 و18 يوليو.

وأعربت الدول عن بالغ قلقها حيال مستويات العنف المرتفعة وهجوم طالبان العسكري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية جميع الأطراف المعنية إلى الحد من العنف وحماية المدنيين واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.