الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد حالة وفاة.. حكومة الأردن تطلب التحقيق فى انقطاع الكهرباء بمستشفى بالعاصمة

مستشفى
مستشفى

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، إن السلطات طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادث انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى "الجاردنز" بعمان في ظل وجود حالة وفاة داخله.

 

وقال دودين في بيان فجر الأحد إن "الأجهزة الحكومية المختصة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحركت على الفور للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها".

 

وكشف أن الحكومة "طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول الحادثة في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى يجري التحقيق حول أسبابها لضمان الحياد وسلامة النتائج".

 

وأوضح دودين أن وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الصحة فراس الهواري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

 

من جانبه، قال مدير مستشفى "الجاردنز" فايز أبو حميدان إن وفاتين سجلتا في المستشفى، موضحا أنهما "حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى".

 

وأضاف أن "انقطاع التيار الكهربائي حصل في المستشفى نتيجة تماس أثر على الإنارة فيه"، مبينا أن "انقطاع الكهرباء لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية.

 

يذكر أن مستشفى السلط الحكومي شهد في مارس الماضي فاجعة أسفرت عن وفاة 7 مصابين بكورونا إثر انقطاع الأكسجين عنهم.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

مستشفى كهربا العاصمة انقطاع الكهرباء وفاة الكهرباء تسجيل حالة وفاة الأردن كهرباء قطاع الكهرباء سجيل تسجيل التحقيق قطاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية