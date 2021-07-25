«الدفاع الروسية» ترصد 32 عملية قصف شنها مسلحو «النصرة» بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 32 عملية قصف شنها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.



وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت - في بيان إنه "جرى تسجيل 32 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث جرى رصد 19 عملية قصف في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية وعملية قصف في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة".



وأشار إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" نجحت في اختبار صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي على هدف أرض، مشيرة إلى أن الصاروخ أصاب الهدف بشكل مباشر على مسافة تزيد على 350 كيلومترًا.

وأضافت الوزراة ـ في بيان أن عملية إطلاق صاروخ "تسيركون" تمت من البحر الأبيض شمال روسيا على هدف يقع على ساحل بحر بارنتس .. مؤكدة أنه تم التأكد خلال الاختبار من الخصائص التكتيكية والفنية لصاروخ "تسيركون"، حيث وصلت سرعة التحليق حوالي سبعة "ماخ"، ومن المخطط تجهيز غواصات وسفن البحرية الروسية بهذه الصواريخ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في يونيو الماضي أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات"، وصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس – 500 بروميثيوس" ستستخدم قريبا في المناوبات القتالية.

واختبرت روسيا صاروخ "تسيركون" للمرة الأولى في أكتوبر 2020 من على متن الفرقاطة "أميرال جورشكوف"، ويعتبر صاروخ "تسيركون" الروسي أول صاروخ "كروز" مجنح فرط صوتي في العالم يطلق من البحر، وتبلغ سرعته 8-9 (ماخ)، ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.