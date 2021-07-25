رفع 205 قمامة ومخلفات في قرى المحلة الكبرى

قال محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم رفع 205 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأعلن إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور، أنه تم رفع نحو 122 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

فيما أكد الدكتور محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا، أنه تم رفع نحو 219 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحى، خلال 24 ساعة، وأضاف رئيس حى ثان طنطا، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحي، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، فيما شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقالت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 93 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة، أوضحت رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وعلي جانب آخر كثفت الأجهزة المعنية بالمحافظة (إدارة المرور، المواقف، التموين والوحدات المحلية)، من حملاتها على مواقف السيارات في جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمتابعة التزام جميع وسائل النقل بالتعريفة المتبعة وعدم زيادتها نهائيًا، وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوافر الوقود بالمحطات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتلقى محافظ الغربية تقريرًا من اللواء علاء يوسف مدير إدارة المواقف، يفيد بالتزام جميع المواقف بالتعريفية الحالية، موجهًا التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لاستغلال المواطنين ومخالفة تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما أكد محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية على توافر جميع أنواع الوقود بكميات مناسبة داخل جميع المحطات مع التزام الجميع بالأسعار الجديدة.

يذكر أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت قرارًا بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح الجمعة 23 يوليو، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ675 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 92 بـ800 قرش/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ900 قرش/ لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.