الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

اعتقال شبكتين إرهابيتين مسؤوليتين عن تفجير مدينة الصدر بالعراق

الأمن العراقي
الأمن العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، اعتقال شبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها ووفاء لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، نجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار، مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر الذي حدث في ١٩يوليو الجاري.

وأضافت أن: "الشبكتين كانتا تخططان لإسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى (بغزوة العيد)، وإفشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفته أيديهم من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم".

جدير بالذكر، أن مدينة الصدر شهدت في 19 يوليو الحالي، تفجيرًا انتحاريًا داخل سوق راح ضحيته العشرات من بينهم أطفال.
 وفي سياق متصل، ألقت السلطات الأمنية العراقية، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين العراقيتين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن السلطات الأمنية العراقية، أنه "على ضوء معلومات دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية قسمي استخبارات قيادة عمليات سامراء والأنبار أكدت تواجد ثلاثة إرهابيين اثنان منهم في الأنبار والآخر في صلاح الدين"، موضحة أنه "تم وعلى الفور تحرك عناصر شعبة استخبارات الفرقة العاشرة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 40 (قيادة عمليات الأنبار) لتتمكن من إلقاء القبض عليهما في الصقلاوية بمدينة الفلوجة".

وأشارت إلى أنه "في الوقت ذاته تحركت فيه عناصر قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج مغاوير القيادة الثاني وقوة برية من الفوج ذاته نحو الأرهابي الثالث، وتم القبض عليه في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

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