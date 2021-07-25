الأمن العراقى يلقى القبض على 3 إرهابيين فى الأنبار وصلاح الدين

ألقت السلطات الأمنية العراقية، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين العراقيتين.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن السلطات الأمنية العراقية، أنه "على ضوء معلومات دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية قسمي استخبارات قيادة عمليات سامراء والأنبار أكدت تواجد ثلاثة إرهابيين اثنان منهم في الأنبار والآخر في صلاح الدين"، موضحة أنه "تم وعلى الفور تحرك عناصر شعبة استخبارات الفرقة العاشرة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 40 ( قيادة عمليات الانبار) لتتمكن من إلقاء القبض عليهما في الصقلاوية بمدينة الفلوجة".



وأشارت إلى أنه "في الوقت ذاته تحركت فيه عناصر قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج مغاوير القيادة الثاني وقوة برية من الفوج ذاته نحو الارهابي الثالث وتم القبض عليه في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 7653 إصابة جديدة و65 وفاة بفيروس كورونا، و8001 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى مليون و543 ألفا و501 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و232 حالة، والشفاء إلى مليون و402 ألف و537 حالة بنسبة 90.9%.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 16 ألفا و353 شخصا.

وفي سياق متصل، ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونا و165 ألفا و622 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفا و105 حالات.