محافظ بنى سويف يبحث تحسين مستوى جودة رغيف الخبر

قال المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، اليوم السبت، إنه تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببحث شكوى أهالي قرية السعادنة مركز بني سويف، والتي يتضررون فيها من سوء مستوى جودة رغيف الخبز المنتج من أحد المخابز بالقرية.

وأوضح "عبد الله" أنه تم توجيه حملة للتفتيش بمعرفة الرقابة التموينية، وخلال الحملة تم تحرير عدة محاضر لأحد المخابز بالقرية لتدني مستوى النظافة وأدوات العجين وعدم الاحتفاظ والإعلان عن مواعيد التشغيل ، وذلك بالتوازي مع استمرار وتكثيف الحملات على كافة المخابز البلدية بدائرة المحافظة.

وفي سياق منفصل، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، موجهًا بتكثيف حملات التموين بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة، وذلك في إطار خطة استعدادات المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 21 محضرًا لمحلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازرالحكومية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم ، و9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لعاملين بمحلات الجزارة وأماكن تداول وبيع اللحوم، فيما تم تحرير 35 محضرًا لمخالفات متنوعة تم رصدها بعدد من المخابز البلدية، والتي شملت: إنتاج خبر ناقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الإعلان عن المواعيد ، وتدني مستوى النظافة وأدوات العجين، وتصرف في الحصة، وتجميع دقيق.