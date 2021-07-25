الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رياضة أسوان» تواصل التصفيات النهائية لأوليمبياد الطفل المصرى (صور)

التصفيات النهائية
التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، فاعليات تنفيذ التصفيات النهائية لأوليمبياد الطفل المصري النسخه الثالثة، في لعبة كرة اليد بنين،  وأقيمت المباريات على ملعب المعهد الأزهري بأسوان.

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التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعزة الدري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع، و الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتحت قيادة  فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

و استطاع فريق مركز شباب عنيبة الفوز على نادي اتحاد إدفو، بنتيجة 6/8، كما فاز نادي أسوان على فريق «م. ش» الزويدية بنتيجة 2/8.

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التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري

و في النهائي استطاع فريق «م. ش» عنيبة، الفوز علي نادي أسوان بنتيجة 6/8، وأصبح «م. ش» عنيبة، هو ممثل محافظة أسوان في التصفيات على مستوى القطاع.

وصعد في نفس التصفيات فريق الزويدية بإدفو في كرة اليد بنات ليمثل المحافظة على مستو القطاع.

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التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري

جدير بالذكر، أن فعاليات أوليمبياد الطفل المصري، انطلقت في نسختها الثالثة 2021 داخل جميع مراكز الشباب بمحافظة أسوان.

وتتم في الوقت الحالي التصفيات النهائية لأوليمبياد الطفل المصري، في نسخته الثالثة 2021، على مستوى المحافظة، وسيتم خلالها تحديد الأوائل لكل لعبة، والتي يصل عددها 12 شابًا وفتاة لكل لكل فريق، أبرزها فرق كرة القدم، والسلة، والتنس، والسباحة وغيرها من الألعاب الرياضية، والتي تستمر حتى يوم 10 أغسطس القادم.

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التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري

وبعد مرحلة التصفيات النهائية لأوليمبياد الطفل المصري، في نسخته الثالثة 2021، على مستوى المحافظة، وستتم التصفيات على مستوى القطاعات، ويبلغ عددهم 8 قطاعات، منهم قطاع الأقصر التي تعد محافظة أسوان ضمنه، وخلال هذه المرحلة سيتم عمل تصفيات نهائيه أيضًا يصعد خلالها مركز أول لكل لعبهة (شاب، وفتاة)، وهم الذين يؤهلوا لدخول التصفيات النهائية بالقاهرة، والتي سيتم تنظيمها في نادي الجزيرة. 

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التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري

التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري
التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري
التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري
التصفيات النهائية لاوليمبياد الطفل المصري
أسوان رياضة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة أوليمبياد الطفل المصري التصفيات النهائية

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