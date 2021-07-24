الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها الإكسسوارات والكعب العالي.. 5 أشكال للموضة تدمر صحتك

الكعب العالي
الكعب العالي

تحب جميع النساء الموضة وتسعي للامتثال إلى أحدث الصيحات، لكن بعض الأشياء الخاصة بالموضة بإمكانها تدمير صحة النساء والفتيات، ونعرض في السطور التالية بعض أشكال الموضة التي من شأنها تدمير صحتك.

الجينز  الضيق

الجينز الضيق هو الرداء المفضل لعدد كبير من النساء وهو بالتأكيد أنيق ولكنه ضيق بشدة حول الخصر والوركين والفخذين ويمكن أن يجهد  هذا الأمر المفاصل.

وما يزيد من ضرر البنطال الجينز الضيق عندما تضع النساء الهاتف أو محفظة النقود في الجيب الخلفي من البنطال، ويسبب هذا خلل في محاذاة الوركين، مما ينتج عنه آلام في الظهر والورك.
التنانير الضيقة
التنانير الضيقة أو حتى الفساتين الضيقة التي تشد الركبتين معًا تقيد الحركة، خاصةً عندما يتم ارتدائها لساعات طويلة، وهذا الأمر يؤدي إلى توتر العضلات أو شدها.
حقيبة اليد الثقيلة 

حقائب اليد الضخمة قد تناسب حقيبة اليد الضخمة أداء  مختلف المهام على مدار اليوم وتوضع بها كافة الأغراض، لكن كل هذا الوزن الزائد على جانب واحد من الكتف يمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري، وينتج عنه في النهاية العديد من مشاكل آلام الظهر.


مجوهرات ثقيلة

القلادات والإكسسوارات الثقيلة بامكانها تزيين أي فستان وتعشق المرأة رؤية رقبتها مكتنزة بهذه الأكسسوارات، لكن على الجانب الآخر، يجب الإكسسوارات الثقيلة تضغط على عضلات وأوتار ومفاصل الرقبة. 

وعندما يتم سحب الرقبة نتيجة لوزن الأكسسوارات الزائد  يميل الرأس إلى الابتعاد عن نقطة التوازن المحايدة ويصاب بتوتر شديد في الرقبة وألم وتلف في العضلات.

الكعب العالي

من المؤكد أن الكعب العالي يجعل المظهر جذاب للغاية  ولكن على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الظهر، حيث يضغط بشكل مفرط على الظهر والوركين والركبتين يسبب الضرر والألم الحادة بعد العديد من السنوات على ارتداءه.

الموضه الضارة الجينز الضيق الكعب العالي الإكسسوارات الثقيلة التنانير الضيقة أضرار الموضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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