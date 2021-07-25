سبيل الغارق الطريق والبحر لريم بسيونى.. قريبا بالإنجليزية وبترجمة روجر آلان

اعلنت الكاتبة الروائية ريم البسيوني عبر صفحة التواصل فيس بوك عن انها ستحتفي قريبا بترجمة رواياتها "سبيل الغارق" الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع إلى اللغة الانجليزية و بترجمة روجر ألان.

يشار الى ان ترجمة رواية سبيل الغارق .. الطريق والبحر" هي أول عمل روائي عربي سيتم ترجمته إلى الانجليزية من إصدارات دار ديوان للنشر والتوزيع.

دارت رواية "سبيل الغارق: الطريق والبحر" للروائية والاكاديمية ريم بسيوني والصادرة عن دار نهضة مصر في 3 مناطق تبدو بمثابة تيمة رئيس في مجمل اعمالها الروائية وهي الكتابة التراثية، والتاريخ، والحكاية الأسطورية. إذ تستلهم حكايةَ "الشاطر حسن" عبر روايتها التي تدور في زمنين: الأول هو القرن الـ15، والثاني في القرن الـ19 خلال أحداث الثورة العرابية، التى انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر.

والمترجم روجر آلان هو أستاذ الأدب العربي في قسم الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة.، قام بترجمة العديد من الأعمال الأدبية العربية، ومنها: رواية المرايا للروائي المصري نجيب محفوظ 1977، ورواية السفينة لعدنان حيدر، رواية النهايات لعبد الرحمن منيف 1988.، وعدد من القصص القصيرة ليوسف إدريس و نجيب محفوظ، رواية دنيا زادة مي التلمساني 1990.

من أجواء الرواية



وكل السبل طمست ..

وكل المسالك محيت..

زالت كل أيامك...

ولم يتبقى لك سوى الغرق"..

- لِمَ ضربت مدافع بريطانيا قلعة السلطان المملوكي قايتباي في الإسكندرية؟



- لأنهم يتذكرون وأنت تنسى. ما أحزنك! تقابلنا من قبل يا حسن. ولكن محيت ذاكرتك.. ستعود.. وعندما تعود سيمتد وجعك إلى ما بعد كل البحور. أنت حسن والمجذوب. أتعرف هذا؟ هما الشخص نفسه. ولكن حقيقتك لم تظهر لك وهذا أفضل. عرفتك من خطابات تاجر البندقية التي أحملها.

- أطال حسن نظره إلى القلعة، ثم قال.. من بنى هذه القلعة؟

- بناها رجلُ كان يملك حينها كل الطرق حتى اكتشف غيره طريقا جديدا فأصبح طريقه بائسا. كيف لا تتذكر؟ التف البرتغاليون حول إفريقيا ليتجنبوا طريق مصر.. ثم جاء رجل فرنسي يفكر في طريق جديد أقصر وأسرع، يجعل كل الطرق دونه بلا قيمة.. وتعرف أين وجد هذا الطريق؟ في مصر.

اعترض الإنجليز على الطريق وقالوا إنه لن يفلح ولكنه فلح..واختصر الطريق إلى الهند آلاف الأميال.. ماذا يفعل الإنجليز؟ طريق البحر سريع، ولكنه على أرض غير أرضهم، بناه غيرهم. الطريق.. هو الغاية.. دوما

- ردد: الطريق هو الغاية. ليس الديون ولا الحماية.