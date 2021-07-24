843 إصابة وحالة وفاة بكورونا فى لبنان

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان تسجيل 843 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ قرابة شهرين، بينهم 810 مقيمين و33 وافدا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 554 ألفا و458 شخصا.

وأوضحت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني تعافي 448 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 536 ألفا و111 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المكررو 62 حالة، كما ارتفع عدد الحالات في العناية المركزة إلى 80 بينهم 20 حالة على التنفس الصناعي، ولم تسجل الاحصائية سوى حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 7891 حالة.

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى للقاح المضاد لكورونا 7489 شخصا فيما حصل على الجرعة الثانية 24736 شخصا ليرتفع إجمالي الحاصلين على جرعة واحدة إلى مليون و165 ألف و801 حالة بنسبة 24.4 % من عدد السكان، فيما بلغ عدد الحاصلين على جرعتين 175 ألفا و417 شخصا بنسبة 16.7 بالمائة من عدد السكان.

وكان وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أكد أن نسبة 70 % من الاصابات الجديدة بكورونا في البلاد هي للمتحور الهندي دلتا سريع الانتشار.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.