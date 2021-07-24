مكتب التحقيقات الفيدرالى يحذر من هجمات سيبرانية تستهدف أولمبياد طوكيو

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي آي) من محاولة قراصنة إلكترونيين تعطيل دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو من خلال تنفيذ هجمات سيبرانية.



وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أصدر تحذيراً من أن "أنشطة خبيثة يمكن أن تعطل وظائف متعددة، تشمل أجواء البث الإعلامية، الضيافة، النقل، نظام التزويد بالتذاكر، أو الأمن".



وأضافت القناة أنه وحتى الآن لا يُعرف أي تهديد قد حدث، إلا أنه احتمال قائم.



وكانت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 قد انطلقت أمس الجمعة بحفل افتتاح حضره ألف شخص فقط من الشخصيات الرسمية حيث تقدمهم الإمبراطور الياباني ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



الولايات المتحدة تحذر من هجمات سيبرانية تهدد شبكات الكهرباء

وفي وقت سابق.. حذرت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم، اليوم الأحد، من هجمات سيبرانية تهدد شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة.

ودعت غرانهولم في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" إلى "مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص في أعمال الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية".

وقالت إن "أعداء الولايات المتحدة قادرون على استخدام الاختراقات الإلكترونية (السيبرانية) لإغلاق شبكات الكهرباء الأمريكية"، مضيفة : "أعتقد أن هناك أطرافا خبيثة للغاية تسعى لذلك".

وتابعت: "حتى ونحن نتحدث الآن هناك الآلاف من الهجمات على كل جوانب قطاع الطاقة والقطاع الخاص بشكل عام"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأردفت: "خلاصة القول، سواء كنت في القطاع الخاص أو القطاع العام، فلا ينبغي أن تدفع للتخلص من الهجمات الإلكترونية التي تطلب منك الفدية، لأن ذلك يشجعها على الاستمرار"، مقرة بأن أعداء الولايات المتحدة لديهم القدرة الآن على إغلاق شبكة الطاقة الأمريكية.

مكافحة هجمات البرمجيات نفس الأولوية الممنوحة لمكافحة الإرهاب



وفي الثالث من يونيو الجاري، أكد مسئول كبير في وزارة العدل الأمريكية أن الوزارة ستعطي التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة التي تطلب الفدية، أولوية مماثلة لتلك التي توليها لمكافحة الإرهاب.

وقال جون كارلين المسؤول في وزارة العدل، إنها "عملية متخصصة لضمان تعقب كل قضايا هجمات البرمجيات الخبيثة، ليتسنى لنا معرفة الصلات بين المرتكبين والعمل على تعطيل السلسلة بأكملها".