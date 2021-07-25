الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف لغز العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالقليوبية

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف لغز العثور على جثة شاب وسط الأراضى الزراعية بمنطقة عزبة الوهاب دائرة قسم شرطة قليوب، ومصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وتبين أن وراء الواقعة سائق توك توك سبق اتهامه بـ5 قضايا بدافع السرقة، وجرى ضبط المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، بمنطقة عزبة عبد الوهاب دائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتشكل فريق بحثى بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة قليوب وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة التى عثر عليها لشاب يعمل "تباع" على سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وملقى بأرض زراعية بمنطقة عزبة عبد الوهاب دائرة القسم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
 

بتوسيع دائرة الاشتباه والفحص تبين أن وراء الحادث "سيد ك"، وشهرته "سيد سوسن"، 23 سنة، مقيم الحكر، سائق توك توك، مسجل خطر سبق اتهامه فى 5 قضايا، حاول سرقة المجنى عليه "تامر ح د ع"، 24 سنة، مقيم قرية حلابة، ويعمل تباع علي "تريلا"، قاومه فقتله بسلاح أبيض "مطواة"، وألقى بالجثة فى أرض زراعية بمنطقة عزبة عبد الوهاب، وبمواجهة المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.
 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بحبس المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وإرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائى، والتصريح بدفن جثمان المجنى عليه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

القليوبية محافظة القليوبية الأراضي الزراعية النيابة العامة مديرية أمن القليوبية حبس المتهم العثور على جثة شاب طعنات متفرقة بالجسد

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية