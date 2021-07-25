كشف لغز العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف لغز العثور على جثة شاب وسط الأراضى الزراعية بمنطقة عزبة الوهاب دائرة قسم شرطة قليوب، ومصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وتبين أن وراء الواقعة سائق توك توك سبق اتهامه بـ5 قضايا بدافع السرقة، وجرى ضبط المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، بمنطقة عزبة عبد الوهاب دائرة القسم.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتشكل فريق بحثى بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة قليوب وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة التى عثر عليها لشاب يعمل "تباع" على سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وملقى بأرض زراعية بمنطقة عزبة عبد الوهاب دائرة القسم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



بتوسيع دائرة الاشتباه والفحص تبين أن وراء الحادث "سيد ك"، وشهرته "سيد سوسن"، 23 سنة، مقيم الحكر، سائق توك توك، مسجل خطر سبق اتهامه فى 5 قضايا، حاول سرقة المجنى عليه "تامر ح د ع"، 24 سنة، مقيم قرية حلابة، ويعمل تباع علي "تريلا"، قاومه فقتله بسلاح أبيض "مطواة"، وألقى بالجثة فى أرض زراعية بمنطقة عزبة عبد الوهاب، وبمواجهة المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بحبس المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وإرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائى، والتصريح بدفن جثمان المجنى عليه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.