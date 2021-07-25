شمال سيناء تسجل صفر وفيات وإصابات من فيروس كورونا

تماثلت حالتين جدد للشفاء التام من مرضى فيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، ليصل إجمالي المتعافين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد حتى الأن، ٣٠٤٨ حالة وجاء تماثلهم من الفيروس اللعين عقب تلقيهم البرتوكول العلاجي الذي خصصته وزارة الصحة للعلاج.

بينما حققت المحافظة اليوم السبت، صفر إصابات جدد بفيروس كورونا المستجد، ليتوقف إجمالي أعداد الإصابات منذ بداية تفشي فيروس كورونا حتى الآن إلى ٥٣٥ حالة.

كما سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، صفر وفيات جدد إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليتوقف إجمالي عدد المتوفين إثر إصابتهم بالفيروس اللعين منذ بداية الجائحة عند نفس الرقم، ٢١٣ حالة.

وبخصوص الحالات المحتجزة وما زالت تخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد داخل العزل الصحي بمستشفيات محافظة شمال سيناء، وصل عددها اليوم، لـ ٤حالات، بينما بلغ عدد حالات التي تخضع للبرتوكول العلاجى بالغزل المنزلي ١٢حالة.

وجاء ذلك خلال بيانات مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الخاصة بمتابعة موقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الفريق الطبى بمركز تطعيم لقاح كورونا بشمال سيناء، أن التطعيم آمن وفعال، ويمكن التسجيل للحصول عليه بمركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي العريش العام أو على الموقع الإلكتروني

www.egcovac.mohp.gov.eg.

يمكن للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، التوجه لمركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي العريش العام لحجز اللقاح.



وكانت حددت وزارة الصحة والسكان أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال التالي: التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.



و يقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

و فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.



و المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.