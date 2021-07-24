التحالف العربي يُدمر صاروخًا بالستيًا استهدف السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان جنوبي المملكة.

وأفاد التحالف العربي في وقت سابق اليوم، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف أن استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

استمرار انتهاكات الحوثي

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء الماضي، استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة الثورة في جبل مراد جنوب محافظة مأرب بصاروخ بالستي، في إطار استمرارها لتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مأرب هي أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري، والهزائم التي منيت بها.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.