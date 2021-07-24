السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عيسى أبوعيسى: إدارة لجنة المصايف بنقابة المحامين فردية

عيسى أبو عيسى
عيسى أبو عيسى

قال عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه أبدى اعتراضه على طريقة إدارة لجنة المصايف مع بداية عملها.

أضاف في بيان السبت: "في بداية العمل بلجنة المصايف وأنا أحد اعضائها وجدت العمل بها بطريقة فردية فسجلت اعتراضي علي ذلك وعلي الطريقة التي تدار بها أصول النقابة من أراضٍ ونوادٍ وشقق مصيفية، وقدمت رؤيتي للجنة المصايف بأن نعهد لشركة متخصصة في إدارة الأصول العقارية بإدارة أصول النقابة عن طريق مناقصة يتقدم فيها مجموعة من الشركات المتخصصة ونختار الشركة الأفضل بالشروط التي تناسب نقابتنا والمحامين".

وعلق: "الشركة المتخصصة في إدارة الأصول العقارية ستحقق للنقابة أرباحًا أكبر، وتقدم خدمه أفضل للمحامين وبأسعار مخفضة، لأنه تطوير واستغلال أصول وممتلكات النقابة عن طريق شركة متخصصة أفضل بكثير من أن يعهد لأحد الزملاء أعضاء المجلس بتنفيذ ذلك".

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