رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات.. يبحث كثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم من المصرية للاتصالات لمعرفة سعر الفاتورة عبر الشركة المصرية للاتصالات، من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2021.

وتستعرض" الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام فاتورة التليفون الارضي بالرقم من المصرية للاتصالات

قامت المصرية للاتصالات بتخصيص الرابط الآتي والذي يتاح من خلاله خاصية الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي عبر رقم التليفون بإدخال رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة التي يوجد بها رقم التليفون.

ويتاح إمكانية معرفة فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال برقم الاختصار 19777 التابع للشركة المصرية للاتصالات.

وإليك رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي “هنا”

أبرز طرق الدفع لفاتورة التليفون الأرضي

يتاح دفع فاتورة التليفون الارضي عبر عدة طرق كثيرة، والتي من أبرزها الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة الاتصالات WE، أو من خلال سنترال شركة WE، أو عبر خدمة الفورى، أو عبر ماكينات ال ATM الخاصة بالبنكين البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB.

كما يتاح الدفع عبر مكتب البريد المصري، أو من خلال فودافون كاش، أو عبر خدمات سداد وخدمات أمان وBee ومن خلال خدماتي ومصاري وممكن.

موعد دفع الفاتورة للتليفون الارضي لشهر يوليو