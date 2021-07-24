السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كل ما أغنى العروسة تعيط»: أحمد سعد يروى موقفًا مؤثرًا فى أحد الأفراح

أحمد سعد
أحمد سعد

يحرص المطرب أحمد سعد على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، عن طريق مشاركة لحظات حياته اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك سعد صور له من إحدى حفلات الزفاف التي أحياها مؤخرًا عبر انستجرام، ليسرد أغرب موقف تعرض له: “كنت بغني في فرح، لكن الفرح كان مليئا بالبكاء، بدأت بأغنية (كل يوم ) والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية (بحبك يا صاحبي) قامو الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنيهة بحبك يا صاحبي، ماتغنيش بحبك ياصاحبي، مافهمتش في إيه ؟! فماغنتش (بحبك يا صاحبي)، والعروسه قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح”.

أحمد سعد 

أضاف سعد: “ غنيت أغنيه تانية قامت العروسة تاني وعيطت وسابت الفرح، مكنتش فاهم في إيه؟ ! طب أغني إيه؟! المعازيم قالولي معلش لان هي بتحب ابوها جدا وابوها كان بيحبك حب غير عادي وإنت بالنسبة له اهم حد وكل الأغاني بتاعتك لها ذكريات مع ابوها”.

أحمد سعد 

تابع “العروسة كانت بتغنيله (بحبك يا صاحبي) لو هو موجود دلوقتي كان اول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هايكون انت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح، العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر ابوها وتعيط”.

واختتم كلامه: “العروسة دي علمتني يعني ايه بنت بتحب أبوها وان الحب ده قد ايه حقيقي وصادق ونقي وان الاب ده كان راجل طيب و أب حنين علشان يتغناله من بنته بحبك ياصاحبي الله يرحمه”.

أحمد سعد مطرب حفل زفاف بكاء انستجرام

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