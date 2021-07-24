شاب يقتل صديقته بـ«لكمة قوية» في القاهرة الجديدة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في حل لغز العثور على جثة فتاة متوفاة داخل شقة مستأجرة لها بالقاهرة الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقها. وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، واعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب خلافات مالية، فقام بتوجيه لكمة قوية لها مما أسفر عن وفاتها.

وأضاف المتهم، أن خلافات بينه وبين الضحية تسببت فى توجيه اللكمة ثم ترك الشقة ولاذ بالفرار حتى ضُبط، مؤكدا أنه لم يقصد قتلها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة، ترتدى كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على هاتفها وبتفريغه وبتفريغ كاميرات المراقبة جرى الوصول إلى المتهم، وتبين أنه صديقها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.