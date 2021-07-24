الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالتعامل الفورى مع عقار بحرى المائل

عقار بحري المائل
عقار بحري المائل

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم ١٤ شارع خطاب وناصية عبدالمجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

 

وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

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عقار بحري المائل

 

•تشكيل لجنة كلية الهندسة جامعة لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

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عقار بحري المائل

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال. 
وبدورها قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير موقعين لإعاشة السكان الذين تم إخلاء عقاراتهم.

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عقار بحري المائل

•عقار بحري المائل تم بناءه بدون ترخيص وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار

وانتقلت علي الفور جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلي العقار المائل لمتابعة تداعيات الموقف.

 وأوضح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك أن العقار تم بناءه بدون ترخيص والعقار مكون من أرضي و١٨ دور علوي ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار. 

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عقار بحري المائل


وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

 

وكانت قد شهدت منطقة بحري، بحي الجمرك اليوم، ميل عقار مكون من أرضي و١٨ دور علوي ويضم ٣٦ شقة، مما سبب زعر للسكان، وللعقارات المجاورة وأهالي المنطقة.

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عقار بحري المائل
الأجهزة التنفيذية عقار بحري المائل حي الجمرك الدفاع المدني الإخلاء الفوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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