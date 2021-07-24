حصاد القوى العاملة.. إجراءات محدّثة لدخول أبوظبى وتعيين 4233 شابًا بالإسكندرية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة على مدار اليوم، العديد من الأحداث، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يكشف عن اعتماد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، في إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس (كوفيد-19) وضمان استمرارية الفحوصات.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن اللجنة اعتمدت السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص DPI، ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص PCR إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

كما تضمنت الإجراءات أن يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص DPI إجراء فحص PCR في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص PCR في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

وأكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص DPI لدخول أبوظبي لمرات متتالية، مشيرة إلي أن الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وسيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.

كما تلقى الوزير، تقريرا من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، يفيد بأن المديرية قامت بتعيين 4233 شابًا، منهم 18 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعددهم 11 ألفًا و11 راغب عمل منهم 33 من ذوي القدرات، فضلًا عن توفير 98 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 462 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 401 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ135 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وتلقت المديرية 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 141 شكوى مرحلة من شهر مايو، وتم بحث 219 شكوى منها، وتبين أن 80 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 139 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 156 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 552 منشأة، وعمل 51 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 198 محضراً، وبحث 132 شكوى عمالية، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ10 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج 1339 شهادة قياس مستوى المهارة، و1245 رخصة مزاولة الحرفة.