الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال رصف شوارع مدينة طنطا

أعمال رصف شوارع مدينة
أعمال رصف شوارع مدينة طنطا

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، المشروعات الجارية وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة طنطا وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد شارع الجلاء والطريق السريع، حيث وجه المحافظ رئيس حي ثان طنطا بمراجعة دهان الأرصفة وتنظيف كشافات الإنارة، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا برفع كافة الإشغالات من على جانبي الطريق السريع وإزالة ورش الكاوتش المتعدية على أملاك الري بطول الطريق حتى آخر نطاق المحافظة بقرية دفرة.

946e4a1e-8967-468e-88c8-92822da4ae96
أعمال رصف شوارع مدينة طنطا

كما تفقد محافظ الغربية، ونائبه، الطريق المؤدي إلى المنطقة اللوجستية وطريق الملاحة بدايةً من كوبري هيلانة حتى كوبري شنودة، حيث تم رفع كافة الإشغالات من على جانبي الطريق وإغلاق كافيه متعدي على أملاك الري،  موجهاً رئيس مركز ومدينة طنطا بدهان واجهة منفذ الأمن الغذائي التابع لمشروع البيض بقرية كفر الشيخ سليم.

وفي ذات السياق، تابع المحافظ جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، حيث وجه رئيس حي أول طنطا بمراجعة نظافة الشوارع المحيطة بالمشروع وإنشاء حوض لإلقاء القمامة بمساكن الأوقاف، كما وجه بعمل باكيات جديدة بجوار الباكيات الموجودة بجانب السكة الحديد لنقل الباعة الجائلين من سوق العجيزي إليها.

964a358eb5e-e409-4735-9603-497c96fdff97
أعمال رصف شوارع مدينة طنطا

وخلال الجولة، تفقد الدكتور رحمي شارع الإسكندرية والذي يُعَدْ أهم المحاور المرورية في المحافظة كونه يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية ومتجهاً لميدان المحطة والسيد البدوي، ويتم تطويره بتكلفة مالية قدرها (١٨) مليون جنيه.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد شارع السكة الجديدة وميدان السيد البدوي والذي بواسطة تم الانتهاء من تطويره بنسبة ٩٩ % ، ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا برفع كافة الإشغالات وإبلاغ عمليات المرور بمنع انتظار السيارات بجوار الممشى المؤدي إلى المسجد الأحمدي .

رافق المحافظ في جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والمحاسب عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

96407bd81-34fa-4b23-96a8-e095d79e79c4
أعمال رصف شوارع مدينة طنطا
حي ثان طنطا تطوير السكة الحديد مشروعات رفع الإشغالات السيد البدوي تنظيف إشغالات انتظار السيارات الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الطريق السريع نظافة الشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية