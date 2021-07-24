السبت 24 يوليو 2021
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سياسي

بينها الوفاة.. 3 أخطار يغطيها التأمين على المحامين من الحوادث الشخصية

رجائي عطية
رجائي عطية

أكدت نقابة المحامين أن وثائق التأمين على الحوادث الشخصية المتعاقد عليها للأعضاء تغطي 3 أخطار من الممكن أن يتعرض لها المحامي.

أشارت النقابة إلى أنه وفقًا للعروض المقدمة من الشركة، فإن التأمين يغطي الأخطار الآتية: "الوفاة بحادث أو العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم".

ونوهت إلى أنه في حالات الوفاة بحادث فيؤدى مبلغ التأمين بالكامل، وفي حالات العجز الكلي المستديم يؤدى مبلغ التأمين بالكامل، وفي حالات العجز الجزئي المستديم تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة.

ووفق التعاقد فإن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، وهناك بديلان، الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنيه، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

وأكد صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية من الشركة المتعاقد معها والمعلن عنها في وقت سابق متاح حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوضح «سليمان»، في بيان له، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ونوه إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية.

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