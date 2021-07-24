هشام خرما يحيي حفليين في مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا

يدشن الموسيقار هشام خرما جولة حفلاته الموسيقية لموسم الصيف بين القاهرة والإسكندرية، عبر حفلتين متتاليتين بداية من مكتبة الإسكندرية في تمام الثامنة والنصف مساء السبت المقبل 31 يوليو.

ويضع «خرما» لمسته الموسيقية بهذه الحفلة في النسخة الجديدة من مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، ومن ثم يطل من بعدها بيومين على جمهوره في القاهرة عبر حفلة موسيقية في دار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الثامنة مساء الإثنين 2 أغسطس على مسرح النافورة، إبان مشاركته الخاصة في فعاليات مهرجان الأوبرا الموسيقي الصيفي.

وتأتي جولة الحفلات في مستهل انتعاشة موسيقية يعيشها خرما حاليا بعد وضعه مؤخرا الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو"، أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، عقد النجاح الكبير الذي حققه في موسيقى مسلسل "النهاية"، كما ينشغل حاليا بوضع الموسيقى التصويرية لأول فيلم ثري دي عربي "يوم 13"، وسط تحضيره لإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد.