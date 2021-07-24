نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق في منزلها (صور)

نجت الإعلامية شارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق هائل في منزلها أثناء تواجدها مع ابنتها بداخله وذلك من آثار التكييف واستخدامه كثيرًا.

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق في منزلها

وقالت سارة بدير، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف واحنا نايمين إمبارح”.

أضافت سارة قائلة: “الحمد لله على كل حاجة وأي حاجه ممكن تتعوض بإذنك يارب طالما انا وبنتي طلعنا بسلام”؛ مضيفة: “خلي بالكم قوى من التكيفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب”



نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق في منزلها

ونشرت سارة بدير بعض الصور من آثار الحريق معلقة عليها: “آسفة على بشاعة الصور بس دى تذكرة ليا عشان دايما اعرف ربنا بيحبني انا وبنتي قد ايه؛ الف حمد وشكر ليك يارب”.

وتعتبر سارة بدير أحد الإعلاميات التي شاركت في بعض البرامج الكبيرة بينما ظهرت بشكل متميز خاصة لأنها تهتم بالأعمال الفنية الأجنبية بعيدا عن برامج الفن المصرية والعربية بينما حققت شهرة واسعة وفاجئتت الجمهور أنها ابنة الفنان أحمد بدير.

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق في منزلها