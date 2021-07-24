السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

16 وفاة و 1305 إصابات بكورونا في الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم، تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 45 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 160 ألفا و.868
وكشفت وزارة الصحة في بيان لها عن رصد 16 حالة وفاة جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و42.
كما أشارت الوزارة إلى تعافي 602 حالة  جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 109 آلاف و951، فيما يتواجد 51 مصابا في العناية المركزة.

الصحة العالمية الجزائر كورونا

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