المجر تعتزم رفض مساعدات أوروبية إذا ربطت بقانون مثير للجدل

قال رئيس الوزراء المجري ، فيكتور أوربان، إن بلاده ليست مستعدة لقبول أموال من الصندوق الخاص للاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء الدول من الجائحة، إذا كانت مشروطة بإلغاء بودابست لقانونها الذي يقيد المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية.



ونشر أوربان القرار في الجريدة الرسمية للبلاد في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

وقدمت المجر مؤخرًا مشروع قانون يحد من إمكانية حصول الشباب على شرح للميول الجنسية بخلاف العلاقات الجنسية المغايرة والإشارات إلى الهويات الجنسية بخلاف تلك المحددة عند الولادة.



واتخذت المفوضية الأوروبية خطوات قانونية ضد المجر الأسبوع الماضي، متهمة الحكومة بانتهاك حقوق السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.



كما أن المفوضية الأوروبية بصدد الموافقة على خطط الدول الأعضاء لإنفاق معونة إعادة الإعمار التي تصرف لمساعدة الاقتصادات على التعافي من الجائحة.

لكن وفقا للمرسوم المجرى ، تؤجل المفوضية موافقتها على خطة إعادة الإعمار المجرية "بسبب رفضها السياسى للتشريع الوطنى الخاص بحماية الاطفال".

وقال المرسوم إن المجر لن تقبل سوى اتفاق "لا تفرض فيه المفوضية الأوروبية شرطًا على المجر لا ينطبق على الدول الأعضاء الأخرى".

ومن المقرر أن تحصل المجر على حوالى 2ر7 مليار يورو (8ر4 مليار دولار) طبقًا للحسابات الحالية.

وفي سياق آخر .. أكد السفير المجري لدى أوكرانيا ستيفان إجيارتو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم التكامل الأوروبي المستقبلي مع أوكرانيا لكن بعد استكمال عملية التكامل الأوروبي لدول غرب البلقان.



وقال السفير المجري -خلال منتدى للعلاقات الدولية الأوكرانية: "أتفهم طموحات ورغبات القيادة الأوكرانية والمجتمع الأوكراني بأنه على الاتحاد الأوروبي تسريع عملية التكامل الأوروبي لأوكرانيا، لكن لا ينبغي أن ننسى أن هناك دولًا بلقانية تنتظر بالفعل وعملية اندماجها هناك لم تنته بعد، لذلك يجب أن تكون هذه أولوية نحن نؤيدها بقوة لأن من مصلحة المجر دعم اندماج غرب البلقان"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.