السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء 4 منازل مجاورة لعقار الإسكندرية المائل

عقار مائل بحي الجمرك
عقار مائل بحي الجمرك

أخلى حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم، عقارا مكونا من 16 طابقا بمنطقة الأنفوشي، بعد ميل العقار بصورة مفاجئة ما يشكل خطرًا على حياة السكان.  

وسيطرت حالة من الذعر على سكان عقار الأنفوشي، بعد ميل العقار والذي تسكنه أكثر من 30 أسرة. 

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغا بميل عقار مأهول بالسكان بشارع ١٢ تنظيم خطاب أمام مركز شباب الأنفوشي، وتوجه مسئولو الحي وقوة من قسم شرطة الجمرك، إلى موقع العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 16 طابقا، مأهول بالسكان، وله ترخيص، ويقطن به حوالي ٣٠ أسرة، كما تبين ميل العقار بنسبة كبيرة مما تشكل خطورة على السكان وعلى قاطني العقارات المجاورة.

وقرر مهندسو الحي إخلاء العقار إداريًا، فضلا عن إخلاء 4 عقارات مجاورة له خوفاً على السكان، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخلاء العقار والعقارات المجاورة.

حي الجمرك بالإسكندرية ميل العقار الأنفوشي حي الجمرك العقارات المجاورة إخلاء العقار

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وائل لطفي

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