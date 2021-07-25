هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

قالت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني إن موعد عودة الطيران السعودي بين مصر والمملكة لا تزال غير معروفة ولم يحدد موعد لعودتها حتى الان، رغم انخفاض نسب الإصابات بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، أكدت السلطات المختصة أن عودة الرحلات أصبحت مرتبطة بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لجميع الدول التي تم تحديدها كمناطق خطرة وهم ١١ دولة بالإضافة إلى أن المباحثات حول عودة الرحلات المنتظمة بين البلدين متوقفة حاليا.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين

في الوقت نفسه، أصبح يتطلب من الراغبين للسفر للمملكة أصبح إلزاميا للراغبين في السفر بتأشيرة سياحية الذهاب لدولة أخري من الدول المسموح لها بالطيران للمملكة ولكن بعد ١٥ يوما على وجوده في تلك الدولة مع عمل Pcr قبل الخروج من الدولة المضيفة وكذلك عند وصوله للمطارات السعودية.

علي الجانب الآخر، كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني أن عودة الرحلات المنتظمة للخطوط السعودية غير معروفةً ولم تتلقى السلطة أي إخطارات بشأن التشغيل في الوقت الحالي، مشيرًا في تصريحات خاصة أن شركة مصر للطيران دائما تقوم بتسيير جسر جوي في الأزمات وآخرها أزمة العالقين في محاولةً لايجاد حلول عاجلة مؤكدًا أن الشركة الوطنيةً مصر للطيران لم تتهاون في تقديم الدعم المستمر للمصريين في الخارج مؤكدًا أن مصر للطيران قامت من قبل بفتح جسرها الجوي لعودة العالقين منذ تفشي جائحة كورونا في الصين وباقي دول العالم.

وتقوم تسيير رحلات خاصة لعودة العالقين مهما كلفها ذلك من خسائر وذلك بالاتفاق مع الجانب الآخر.

قرارات وتراجع في موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

ويشار إلى أن المملكة كانت قد اتخذت قرارا سابقا بفتح أجوائها بشكل جزئي لبعض الدول في ٢٥ سبتمبر الماضي، وذلك استعدادا لفتح الأجواء وتشغيل الرحلات المنتظمة بشكل كامل للطيران بين الدول في ١٧ مايو الجاري كبداية فعلية لتشغيل الطيران المباشر، ولكن نظرًا لتفشي وباء كورونا وتخوفات المملكة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن ولم تتلقي سلطة الطيران المدني أي خطابات رسمية بعودة الرحلات حتى الان.